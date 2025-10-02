Нижегородские власти изымут участок для жилой застройки на Автозаводе

Напомним, что в начале 2025 года был заключен договор КРТ в Автозаводском районе с ООО «СЗ “Альфа. Норма”. Застройщик будет развивать территории в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, а также между улицами Львовской и Дворовой.