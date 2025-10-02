Курортный комплекс под Геленджиком избежал сноса по решению суда

Концепция создания масштабной туристической зоны на этой территории впервые была представлена на международном форуме MIPIM во Франции в марте 2012 года. Тогда между департаментом курортов и туризма Краснодарского края, администрацией Геленджика и компанией ООО «Можжевеловая роща» было заключено предварительное инвестиционное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, инвестор обязался построить гостиничный комплекс вместимостью до 1,5 тысячи человек на территории площадью 7,1 гектара, принадлежащей бизнесмену Каро С.