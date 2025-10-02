Курортный комплекс под Геленджиком избежал сноса по решению суда

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил ранее принятое решение о демонтаже туристического комплекса «Можжевеловая роща», расположенного в кабардинской курортной зоне под Геленджиком. Таким образом завершилось многолетнее судебное разбирательство между прокуратурой и компанией-застройщиком, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Изначально геленджикская прокуратура требовала полной ликвидации возведенных на территории объектов, указывая на отсутствие необходимых разрешительных документов со стороны фирмы «Можжевеловая роща» и квалифицируя строительство как самовольное. Однако Геленджикский городской суд занял позицию ответчика, постановив, что одного только факта отсутствия разрешительной документации недостаточно для принудительного демонтажа построенных зданий.
Весной 2024 года городские власти через судебные инстанции добились продления сроков для обжалования этого вердикта. К августу того же года краевой суд пересмотрел первоначальное решение и обязал владельца бизнеса осуществить демонтаж всех сооружений. Застройщик не согласился с таким поворотом событий и подал кассационную жалобу на восстановление сроков подачи апелляции.
В судебном акте кассационной инстанции также указано, что Каро С. является ненадлежащим ответчиком по данному делу, поскольку объекты рекреационного комплекса «Можжевеловая роща» юридически принадлежат другим лицам. Речь идет о туристическом объекте, созданном на месте бывшего кемпинга в районе 1527-го километра федеральной трассы М-4 «Дон», включающем несколько гостиничных корпусов, пишет «Ъ».
Концепция создания масштабной туристической зоны на этой территории впервые была представлена на международном форуме MIPIM во Франции в марте 2012 года. Тогда между департаментом курортов и туризма Краснодарского края, администрацией Геленджика и компанией ООО «Можжевеловая роща» было заключено предварительное инвестиционное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, инвестор обязался построить гостиничный комплекс вместимостью до 1,5 тысячи человек на территории площадью 7,1 гектара, принадлежащей бизнесмену Каро С.