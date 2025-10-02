Недвижимость Роскомснаббанка в Уфе не смогли продать за 75 млн рублей

ПАО «Роскомснаббанк» (до 2018 года — «Башкомснаббанк»), по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в Уфе в 1994 году. Бенефициаром называли экс-депутата Курултая республики Флюра Галлямова. В марте 2019 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка из-за неоднократных нарушений. В 2021 году банк был признан банкротом.