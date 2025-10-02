В Воронежской области помидоры подорожали на 12,8% за неделю

В то же время на некоторые овощи отмечается снижение цен. Огурцы, например, подешевели до 122,93 рубля за килограмм. Продолжает снижаться в цене и классический борщевой набор: морковь подешевела на 1,74 рубля (до 30,76 ₽/кг), свекла — на 96 копеек (28,42 ₽/кг), репчатый лук — на 73 копейки (33,73 ₽/кг). Незначительное снижение зафиксировано и для капусты — на 1 копейку до 27,07 рубля за килограмм.
Цены на мясо — свинину и говядину — держатся на прежнем уровне. Зато охлажденные куры подорожали с 221,66 до 225,75 рублей. Заметный рост цен наблюдается на сосиски и сардельки (с 418,46 до 433,79 рублей), а также полукопченые и варено-копченые колбасы (с 581,30 до 559,32 рублей).
Сливочное масло, наоборот, подешевело. Сейчас килограмм можно приобрести за 1126,74 рубля вместо 1134,53. Стоимость молока упала на один рубль. Творог же подорожал, причем сразу на четыре рубля. Сыры тоже теперь стоят дороже, в среднем — на восемь рублей.