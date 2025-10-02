Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной

В обращении к Бастрыкину жители рассказали, что многоквартирный дом на улице Гвоздильной уже более десяти лет находится в плачевном состоянии. Здание было построено в 1928 году и пришло в негодность: там рушится фундамент, повреждены перекрытия, по стенам пошли трещины. Из-за дырявой крыши квартиры регулярно заливает дождевой водой. В 2023 году здание официально признали аварийным, однако расселение назначили только на 2028 год. При этом людям не предложили никакого другого жилья, несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции. Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования.