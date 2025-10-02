Апокалипсиса нет: власти прокомментировали ситуацию на волгоградских АЗС

В Волгоградстате подтверждают: цены на топливо поднялись за неделю на копейки. Если по данным на 22 сентября литр самой ходовой марки бензина АИ-92 стоил 59,30 рубля, то на 1 октября — 59,70, то есть, на 100,69%. АИ-95 подорожал с 65,81 рубля до 66,22, на 100,62%. ГСМ марки АИ-98 и выше и вовсе увеличился в цене всего на 100,11%. Его цена составляла на первый день октября 85,59 рубля, на 25,89 рубля выше, чем АИ-92.