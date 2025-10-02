Ричмонд
Апокалипсиса нет: власти прокомментировали ситуацию на волгоградских АЗС

В Волгоградстате подтверждают: цены на топливо поднялись за неделю на копейки.

Волгоградцы столкнулись с неожиданной проблемой утром 2 октября — на ряде заправок в областном центре не оказалось бензина или же автомобилистам предлагали «сотку» по заоблачной цене.

«Топливный апокалипсис расширяется. Пока вице-премьер Александр Новак называет ситуацию “абсолютно контролируемой”, реальность берет свое», — отозвался на ситуацию политолог Андрей Гусий.

Ранее, пишет волгоградец, это коснулось жителей Крыма и Севастополя, появились пустые АЗС в Краснодарском крае.

«Попытки региональных властей ограничить топливо по количеству литров — меры, которые не работают и легко обходятся», — приходит к выводу политолог.

В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области «АиФ-Волгоград» прокомментировали:

«Бензин отдельных марок может точечно отсутствовать на некоторых заправках в течение короткого времени — это штатная ситуация. Но в целом потребность в топливе в регионе полностью покрывают действующие АЗС компаний “Лукойл”, “Роснефть” и “Газпром”».

В комитете подчеркивают: ситуация с обеспечением топливом в области стабильна, дефицита нет. Мониторинг остатков и восполнения запасов топлива ежедневно проводит межведомственный оперативный штаб.

В Волгоградстате подтверждают: цены на топливо поднялись за неделю на копейки. Если по данным на 22 сентября литр самой ходовой марки бензина АИ-92 стоил 59,30 рубля, то на 1 октября — 59,70, то есть, на 100,69%. АИ-95 подорожал с 65,81 рубля до 66,22, на 100,62%. ГСМ марки АИ-98 и выше и вовсе увеличился в цене всего на 100,11%. Его цена составляла на первый день октября 85,59 рубля, на 25,89 рубля выше, чем АИ-92.

