В Ростовской области построят рыбоходный канал за 3,5 млрд рублей

Проект будет реализован на территории памятника природы «Урочище “Церковный рынок” с согласия Минприроды России. Это решение позволило снизить стоимость строительства с 7,4 до 3,5 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств совместно с АО “Региональная корпорация развития”.
Кочетовский гидроузел в настоящее время препятствует миграции рыбы из Азовского моря, поскольку не имеет полноценного рыбоходного канала. Реализация проекта восстановит миграционные пути рыбы. Проектированием занимается ООО «Севкавгеопроектстрой» с учетом замечаний федеральных ведомств.