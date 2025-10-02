Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области построят рыбоходный канал за 3,5 млрд рублей

Власти Ростовской области согласовали строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла, который расположен в 135 км от Ростова. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на данные Росрыболовства.

Проект будет реализован на территории памятника природы «Урочище “Церковный рынок” с согласия Минприроды России. Это решение позволило снизить стоимость строительства с 7,4 до 3,5 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств совместно с АО “Региональная корпорация развития”.

Кочетовский гидроузел в настоящее время препятствует миграции рыбы из Азовского моря, поскольку не имеет полноценного рыбоходного канала. Реализация проекта восстановит миграционные пути рыбы. Проектированием занимается ООО «Севкавгеопроектстрой» с учетом замечаний федеральных ведомств.