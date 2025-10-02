Авиастроительный кластер решено создать в Новосибирской области

В Новосибирской области дан старт федеральной программе обучения «Профессионалитет», ориентированной на подготовку специалистов для авиационной промышленности. По оценкам региональных властей, к 2028 году численность учащихся этого кластера составит приблизительно 1400 человек.
Данная инициатива реализуется правительством Новосибирской области в партнерстве с Новосибирским авиазаводом им. В. П. Чкалова, являющимся одним из крупнейших предприятий российского ОПК. Основной платформой кластера стал Новосибирский авиастроительный лицей им. Г. А. Ванага, к которому присоединились еще три образовательных учреждения: авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака, технический колледж им. А. И. Покрышкина и машиностроительный колледж.
Учебные планы охватывают основные сферы машиностроения и авиастроения: от сварочных и слесарных работ до конструирования электронных систем и изготовления летательных аппаратов. Для проведения занятий создается специализированная зона площадью более 1300 кв. м, оборудованная современной техникой стоимостью более 130 млн рублей.
Заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова сообщила, что количество студентов в кластере увеличится с 600 человек в 2026 году до 1375 в 2028 году. По ее мнению, это важный шаг в развитии авиастроительной отрасли и существенный вклад в профессиональное будущее молодежи региона.
Цель проекта «Профессионалитет» — объединить образовательные учреждения и работодателей в общую систему подготовки кадров. Правительство области полагает, что подобная модель позволит выпускникам быстрее находить работу по специальности, а предприятиям — получать квалифицированных специалистов, готовых к работе на производстве.