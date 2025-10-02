Авиастроительный кластер решено создать в Новосибирской области

Данная инициатива реализуется правительством Новосибирской области в партнерстве с Новосибирским авиазаводом им. В. П. Чкалова, являющимся одним из крупнейших предприятий российского ОПК. Основной платформой кластера стал Новосибирский авиастроительный лицей им. Г. А. Ванага, к которому присоединились еще три образовательных учреждения: авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака, технический колледж им. А. И. Покрышкина и машиностроительный колледж.