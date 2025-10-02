В Уфе подешевели новостройки и подорожала «вторичка»

В сентябре в Уфе средняя цена 1 кв. м новостроек составила 169 тыс. руб. — на 3,6% ниже, чем в августе, по данным «Яндекс. Недвижимости». По темпам снижения цены Уфа стала второй среди мегаполисов в сентябре, уступив только Челябинску.
Объём предложений на рынке новостроек за месяц увеличился на 6,2%. Медианная стоимость квартиры на первичном рынке Уфы составила 8,3 млн руб. медианная площадь — 47,6 кв. м.
Эксперты «Яндекс. Недвижимости» комментируют, что рост медианной цены новостроек — результат того, что на фоне оживления рынка в середине лета первым делом с экспозиции ушли самые «бюджетные» предложения.
Платформа «Мир квартир» приводит следующие данные по результатам III квартала:
цена «квадрата» уфимской новостройки — 166,8 тыс. руб. (-4% за три месяца),
средняя цена новой квартиры — 7,38 млн руб. (-3,6%).
В то же время медианная цена уфимской вторички по итогам III квартала — 129,34 тыс. руб. (+5,3% за три месяца), медианная цена квартиры — 6,65 млн руб. (+3,3%).
Но в целом по стране за год ценовой разрыв между «квадратами» нового и вторичного жилья не сократился, а вырос с 18% до 24%. Аналитики ресурса резюмируют, что в отсутствии льготных программ на вторичном рынке по-прежнему царит застой. Снижение ипотечных ставок наметилось, но к существенному оживлению это пока не привело.
