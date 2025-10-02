На улице Луначарского в Советске завершили капремонт двух домов 1900 года

В Советске завершили капитальный ремонт двух домов 1900 года постройки. Здания располагаются на улице Луначарского, 4 и 6. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Фонда капремонта области.
Специалисты усилили несущие конструкции зданий и восстановили кровлю. К моменту капитального ремонта многие элементы архитектуры были утрачены, поэтому их пришлось воссоздавать.
«Для точного воссоздания первоначального облика специалисты использовали сохранившиеся фрагменты и архивные фотоснимки начала XX века. Вернулись на своё место русты, сандрики, разнообразные кронштейны и барельефы. Помимо прочего удалось вернуть зданию утраченный ранее балкон», — сообщили в фонде.
Работы на домах № 4 и 6 на улице Луначарского выполняла компания «Гвардейский мелиоратор». С ней заключили контракты на 24 миллиона рублей. Работы вели с 2024 года.