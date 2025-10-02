В Севастополе объявили о снижении цен на бензин

В Севастополе ожидается снижение цен на бензин и дизельное топливо. Об это в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.
По его словам, после стабилизации ситуации с поставками на заправочных станциях ключевого поставщика «ТЭС» принято решение о снижении стоимости.
Так, бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 подешевеет на 4 рубля, дизельное топливо — на 3 рубля, а другие виды станут дешевле на 1 рубль.
Однако пока сохраняется ограничение — не более 30 литров на одну заправку, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
«Ситуацию держим на постоянном контроле. Поставки продолжаются. Спасибо всем, кто с пониманием отнесся к временным трудностям. Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение города топливом», — написал Развожаев.
Ранее мы писали, что в Крыму запасы топлива пропорционально распределят по всем муниципалитетам. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня крымчан будут ежедневно информировать о наличии бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на АЗС. Сообщения будут публиковаться утром до стабилизации ситуации.