В Севастополе объявили о снижении цен на бензин

Ранее мы писали, что в Крыму запасы топлива пропорционально распределят по всем муниципалитетам. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня крымчан будут ежедневно информировать о наличии бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на АЗС. Сообщения будут публиковаться утром до стабилизации ситуации.