На шаг ближе к калининградцам: «Пятёрочка» и «Балтика» заключили соглашение о партнёрстве

Как заявил в ходе торжественной церемонии директор макрорегиона Калининград территории «Северо-Запад» торговой сети Олег Жуников, официальное партнёрство с «Балтикой» — это одна из важных составляющих социальной миссии компании.
«Это очередной шаг, чтобы стать ближе к калининградским болельщикам и жителям региона в целом, — отметил Олег Жуников. — Мы рады, что будем идти рука об руку с одним из лидеров чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. Мы будем делать всё, чтобы футбол в Калининградской области процветал и чтобы процветала наша местная команда».
Генеральный директор ФК «Балтика» Равиль Измайлов подчеркнул, что любое партнёрство с любой компанией даёт клубу развитие и больше возможностей.
«Футбольный клуб рад новым партнёрам и новым друзьям. Мы очень рады заключению соглашения. И мы всегда будем делать всё, чтобы радовать наших болельщиков вместе с нашими партнёрами», — сказал Равиль Измайлов.
Олег Жуников подчеркнул, что цель соглашения — продвижение спорта и здорового образа жизни. По его словам, эти факторы взаимосвязаны и основа ЗОЖ — это осознанное питание, отказ от излишеств, потребление экологически чистых и полезных продуктов. Они дают силу и энергию как спортсменам, которые завоёвывают всё новые победы в спорте, так и обычным гражданам, в том числе и болельщикам.
Кстати, о болельщиках. Говоря о планах деятельности в рамках партнёрства с «Балтикой», Олег Жуников рассказал, что в течение 2025−2026 годов предполагается проводить мероприятия для них, в том числе во время матчей на стадионе «Ростех Арена». Пропустить акции трудно — их будут проводить с помощью специальных ростовых кукол, так что заметность гарантирована.
Он подчеркнул, что сотрудничество взаимовыгодное, а «Балтика» — это близкий по духу партнёр, который разделяет ценности командной игры, поддержки и здорового образа жизни.
«Футбол, пожалуй, самое массовое мероприятие, которое проходит в Калининграде. Это очень красиво и очень зрелищно», — сказал директор макрорегиона Калининград территории «Северо-Запад».
Олег Жуников также сообщил, что «Балтика» — это не единственный пример сотрудничества торговой сети в сфере спорта для развития и продвижения здорового образа жизни. Бренд «Виктория», который входит в состав «Пятёрочки», уже долгое время поддерживает волейбольный клуб «Локомотив», который стал чемпионом России.
Топ-менеджер заявил, что в торговой сети открыты к партнёрству с самыми разными инициативами. Важно, чтобы они были близки к ценностям компании и важны для жителей Калининградской области.
«Если появятся возможности для новых проектов, мы обязательно будем их рассматривать», — отметил Олег Жуников.
В заключение торжественной церемонии генеральный директор ФК «Балтика» Равиль Измайлов подарил Олегу Жуникову фирменную футболку в цветах клуба. На ней был номер 5 и надпись «Пятёрочка», что символизирует принятие компании в команду чемпионов-балтийцев.
В ответ Олег Жуников преподнёс Равилю Измайлову большую корзину с продуктами, подчеркнув, что вместе с «Балтикой» жителей самого западного региона России ждут разнообразные сюрпризы и акции, семейные праздники и спортивные мероприятия. Одним из подарков станет розыгрыш билетов на стадион на матчи калининградской футбольной команды.
«Это мы вам обещаем», — заявил Равиль Измайлов.