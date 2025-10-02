Ричмонд
Калининградская делегация побывала на крупнейшем стекольном заводе Беларуси

Были рассмотрены возможности сотрудничества.

Источник: пресс-служба регионального парламента

В рамках рабочей поездки в Республику Беларусь калининградцы во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных побывали на крупнейшем стекольном заводе. Об этом «Клопс» рассказал глава регионального парламента Андрей Кропоткин, который также вошёл в состав делегации.

«Берёзовка — город мастеров стекла в Гродненской области. На градообразующем предприятии, стеклозаводе “Неман”, калининградская делегация ознакомилась с производственным процессом и готовой продукцией. Сейчас бренд выпускает почти пять тысяч наименований товаров для сервировки домашнего стола, кафе, ресторанов, интерьеров домов и офисов», — рассказал Кропоткин.

Губернатор обсудил с руководством завода возможности сотрудничества стеклозавода с предпринимателями области, предложил представить продукцию мастеров из Берёзовки на калининградских ярмарках. Одно из перспективных направлений партнёрства — изготовление сувенирной продукции к предстоящему 80-летию региона.