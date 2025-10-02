Калининградская делегация побывала на крупнейшем стекольном заводе Беларуси

В рамках рабочей поездки в Республику Беларусь калининградцы во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных побывали на крупнейшем стекольном заводе. Об этом «Клопс» рассказал глава регионального парламента Андрей Кропоткин, который также вошёл в состав делегации.