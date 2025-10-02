Госдолг США вырос до рекордных 37,6 трлн долларов в 2025 году

Госдолг США четвертый год подряд увеличивается на более чем два триллиона долларов, в 2025 финансовом году он составил рекордные 37,6 триллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.
«В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. За прошлый год задолженность выросла с 35,46 триллиона долларов до 37,64 триллиона долларов, что стало новым рекордом для страны», — сказано в публикации.
Агентство отмечает, что в США максимальный рост суверенной задолженности (4,2 триллиона долларов) фиксировался в 2020 году. Это произошло из-за масштабных программ поддержки экономики на фоне коронавируса.
В 2021 году темпы роста составили 1,5 триллиона долларов. Однако в 2022-м на фоне роста процентной ставки Федеральной резервной системы США госдолг увеличился на 2,5 триллиона долларов, а в следующие два года — еще на 2,2 и 2,3 триллиона долларов соответственнно.
Ранее сообщалось, что госдолг Украины за август вырос почти на 6,6 миллиарда долларов.