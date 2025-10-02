Госдолг США вырос до рекордных 37,6 трлн долларов в 2025 году

В 2021 году темпы роста составили 1,5 триллиона долларов. Однако в 2022-м на фоне роста процентной ставки Федеральной резервной системы США госдолг увеличился на 2,5 триллиона долларов, а в следующие два года — еще на 2,2 и 2,3 триллиона долларов соответственнно.