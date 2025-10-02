Путин: Россия пожертвует темпами роста экономики ради стабильности

В ходе выступления президент отметил, что устойчивость финансовой системы и контроль над инфляцией важнее краткосрочных успехов по увеличению ВВП. Путин подчеркнул: принятие подобных решений призвано снизить риски для экономики в будущем и обеспечить защиту интересов граждан. На заседании клуба также обсуждались вызовы для мировой экономики и возможные сценарии развития международных рынков.