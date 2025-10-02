Путин выразил опасения в связи с повышением НДС

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основное внимание участников форума сосредоточено на анализе формирования многополярной системы международных отношений, а также на обсуждении перспектив ее дальнейшего развития. В мероприятии принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.