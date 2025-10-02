Путин обратил внимание на риски высокой ставки ЦБ

Ключевая ставка не должна заморозить экономику РФ.
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность возможными последствиями высокой ключевой ставки Центрального банка для экономики страны. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«И также я хочу надеяться, что ключевая ставка никак не заморозит экономику России», — приводит цитату президента корреспондент URA.RU. Президент отметил, что внимательно следит за решениями финансового регулятора.
Ранее на заседании клуба «Валдай» Владимир Путин уже подчеркивал приоритет макроэкономической стабильности перед рекордными темпами роста экономики, отмечая, что сбалансированные финансовые параметры важнее краткосрочных успехов. Президент объяснил, что такие меры направлены на долгосрочное «здоровье» экономики и защиту интересов граждан в условиях внешних вызовов.