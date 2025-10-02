Путин обратил внимание на риски высокой ставки ЦБ

Ранее на заседании клуба «Валдай» Владимир Путин уже подчеркивал приоритет макроэкономической стабильности перед рекордными темпами роста экономики, отмечая, что сбалансированные финансовые параметры важнее краткосрочных успехов. Президент объяснил, что такие меры направлены на долгосрочное «здоровье» экономики и защиту интересов граждан в условиях внешних вызовов.