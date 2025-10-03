В Татарстане на территориях опережающего развития откроют 5 новых производств

В Татарстане действуют пять территорий опережающего развития: «Набережные Челны», «Зеленодольск», «Нижнекамск», «Чистополь» и «Менделеевск». По состоянию на июль 2025 года здесь зарегистрировано 146 резидентов, которые вложили 86,9 млрд рублей инвестиций, в том числе 71,2 млрд рублей капитальных вложений. На предприятиях создано почти 27 тысяч рабочих мест.