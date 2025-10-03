В Татарстане на территориях опережающего развития откроют 5 новых производств

Соответствующие проекты были одобрены на заседании комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений о деятельности на территориях опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Менделеевск» под председательством заместителя премьер-министра РТ, министра экономики республики Мидхата Шагиахметова.
Запуск предприятий позволит создать 183 новых рабочих места.
Три проекта реализуют на ТОР «Менделеевск», на ТОР «Набережные Челны» будет создано производство сварных балок, а пищевое предприятие с инвестициями 280 млн рублей и созданием 56 рабочих мест появится на ТОР «Зеленодольск».
ТОРы обеспечивают инвесторам ряд льгот: освобождение от земельного налога и налога на имущество, пониженные ставки по налогу на прибыль, а также возможность льготного получения земельных участков.
В Татарстане действуют пять территорий опережающего развития: «Набережные Челны», «Зеленодольск», «Нижнекамск», «Чистополь» и «Менделеевск». По состоянию на июль 2025 года здесь зарегистрировано 146 резидентов, которые вложили 86,9 млрд рублей инвестиций, в том числе 71,2 млрд рублей капитальных вложений. На предприятиях создано почти 27 тысяч рабочих мест.