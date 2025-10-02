Тульская область вводит единый стандарт корпоративной поддержки участников СВО и их семей

В Тульской области принят комплексный документ, устанавливающий единые подходы к социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей со стороны работодателей. Региональный стандарт, инициированный губернатором Дмитрием Миляевым, был разработан при активном участии самих военнослужащих и утвержден в рамках дополнительного соглашения к областному трехстороннему соглашению.
Документ, подписанный правительством региона, Тульской федерацией профсоюзов и областным союзом работодателей, включает около 30 различных мер поддержки. В их числе — финансовая помощь (единовременные и регулярные выплаты), программы улучшения жилищных условий (субсидии на первоначальный взнос по ипотеке, компенсации арендной платы и коммунальных расходов), а также организация оздоровительного отдыха и добровольное медицинское страхование.
«В него вошли лучшие современные практики и мероприятия, встроенные в систему управления предприятием. Уверен, что абсолютное большинство руководителей предприятий и организаций осознают важность поставленной задачи и активно будут внедрять в свою работу положения стандарта», — отметил Дмитрий Миляев.
Губернатор подчеркнул, что положения документа предварительно обсуждались на встрече с ветеранами СВО в специализированном центре «Герой 71» и были дополнены их предложениями. Этот центр, как и реализуемый в области проект «Герой71», предоставляет комплексную помощь — от юридических консультаций до решения бытовых вопросов.
Параллельно с этим в регионе продолжается развитие системы корпоративной социальной поддержки. В ходе того же заседания было подписано соглашение о дополнении регионального демографического стандарта, который уже внедрили более 1000 местных предприятий. Документ расширяет меры поддержки беременных сотрудниц (дополнительные выплаты, компенсации медицинских расходов, дополнительные выходные) и предусматривает помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Данные инициативы, реализуемые в тесном взаимодействии власти и бизнеса, укрепляют существующую в области систему из 74 мер господдержки участников СВО и соответствуют стратегическим целям национальных проектов в социальной сфере.