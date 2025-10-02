Экономист Мосягин: в России не откажутся от индексации маткапитала

Часто именно материальна поддержка и маткапитал являются решающими для пары при рождении первенца. А во второго ребенка чаще рожают без оглядки на меры господдержки, но с расчетом на помощь государства. Статистика показывает, что с 2020 года, когда маткапитал стали предоставлять на первого ребенка, коэффициент рождаемости снижается.