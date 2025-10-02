Экономист Мосягин: в России не откажутся от индексации маткапитала

Старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин ответил, могут ли в России отказаться от индексации материнского капитала за первого ребенка.
Такую возможность на 2025−2026 год не исключили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
По оценкам экономиста, шансы реализации подобной инициативы достаточно низки. Этот вопрос очень значимый и наверняка потребует публичного обсуждения, анализа последствий.
— Программа маткапитала уже продлена до 2030 года в ее текущем виде, и ее кардинальный пересмотр в краткосрочной перспективе маловероятен, — отметил Мосягин в беседе с Газета.ru.
Часто именно материальна поддержка и маткапитал являются решающими для пары при рождении первенца. А во второго ребенка чаще рожают без оглядки на меры господдержки, но с расчетом на помощь государства. Статистика показывает, что с 2020 года, когда маткапитал стали предоставлять на первого ребенка, коэффициент рождаемости снижается.
С одной стороны, предложение отменить выплату кажется логичной, с другой уйдет важная социальная функцию, поддерживая семьи на начальном этапе. Маткапитал чаще всего направляют на первоначальный взнос по ипотеке.
Тем временем, Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Госдуму проект федеральных изменений, направленных на усиление роли отца в семье и обеспечение равноправия родителей. Маткапитал предложили разрешить использовать с согласия обоих родителей, сообщает 360.ru.
В 2026 году материнский капитал вырастет до 737,2 тыс. рублей за первого ребенка и 974,1 тыс. рублей — за второго, если за первого ребенка маткапитал не был получен. Единовременное пособие при рождении ребенка достигнет 28 773 рублей. Выплаты по временной нетрудоспособности зависят от зарплаты сотрудника, поэтому не имеют фиксированной суммы, сообщает Царьград.