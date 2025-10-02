Ставка ЦБ, планы по НДС и топливо: что Путин говорил на «Валдае» об экономике

Путин ждет от ЦБ взвешенных решений.
На форуме «Валдай» президент России обозначил курс на макроэкономическую стабилизацию за счет сдерживания роста, выразив при этом опасения по поводу высокой ключевой ставки и анонсировав реформу рынка труда. Вместе с тем, он выразил уверенность в стабильности мировых энергетических рынков на фоне растущего глобального спроса. Подробности в материале URA.RU.
Про ставку ЦБ.
Путин отправил сигнал для НабиуллинойФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Президент выразил обеспокоенность тем, что высокая ключевая ставка может негативно сказаться на экономической активности в стране. Он выразил надежду, что действия финансового регулятора не приведут к «заморозке» экономики и отметил, что внимательно следит за решениями, принимаемыми Центральным банком. Этот сигнал подчеркивает сложность баланса между борьбой с инфляцией и необходимостью стимулирования экономического развития, подчеркнул президент.
Изменение рынка труда и рост зарплат.
Владимир Путин заявил о необходимости кардинальных изменений в структуре рынка труда и системы оплаты. Ключевой задачей, по его словам, является повышение производительности. Достичь этого планируется за счет роста заработной платы для высококвалифицированных специалистов. Таким образом, государство намерено стимулировать как качество рабочей силы, так и технологическое развитие производств.
Про НДС.
Государство не допустит роста «серого» сектора из-за налоговФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Касаясь налоговой политики, президент затронул тему налога на добавленную стоимость (НДС). Он подчеркнул, что любые изменения в этой сфере, в частности повышение ставки, не должны приводить к росту теневой экономики. Государство намерено пристально следить за тем, чтобы бизнес не уходил «в тень» в ответ на фискальные маневры, сохраняя прозрачность экономических процессов.
Россия пожертвует темпами роста ради стабильности.
Путин заявил, что стабильность экономики важнее высоких темпов ростаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Одним из главных заявлений стало признание того, что Россия готова временно пожертвовать высокими темпами экономического роста ради достижения долгосрочной макроэкономической стабильности. По словам президента, восстановление ключевых показателей является стратегическим приоритетом для обеспечения «здоровья» национальной экономики в целом. Этот шаг рассматривается как необходимая мера для создания устойчивого фундамента на будущее.
Про топливо.
Путин заявил, что спрос на нефть, газ и уголь будет только растиФото: Илья Московец © URA.RU.
В своем выступлении Владимир Путин выразил уверенность в устойчивости международного энергетического рынка. Он убежден, что по мере роста мировой экономики будет увеличиваться и спрос на первичные энергоносители, включая нефть, газ, уголь и уран. Это, по его мнению, гарантирует, что международные рынки продолжат стабильно потреблять энергоресурсы, обеспечивая предсказуемость для стран-экспортеров.