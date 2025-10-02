Ставка ЦБ, планы по НДС и топливо: что Путин говорил на «Валдае» об экономике

Президент выразил обеспокоенность тем, что высокая ключевая ставка может негативно сказаться на экономической активности в стране. Он выразил надежду, что действия финансового регулятора не приведут к «заморозке» экономики и отметил, что внимательно следит за решениями, принимаемыми Центральным банком. Этот сигнал подчеркивает сложность баланса между борьбой с инфляцией и необходимостью стимулирования экономического развития, подчеркнул президент.