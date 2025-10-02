Россия вошла в топ-5 поставщиков газа в ЕС с начала 2025 года

За январь — сентябрь 2025 года Россия заняла четвертое место среди ключевых поставщиков природного газа в Европейский союз. При этом РФ пропустила вперед Норвегию, США и Алжир. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Bruegel.
Уточняется, что объем поставок российского газа в ЕС за девять месяцев, по этим данным, составил около 27,6 млрд куб. м. В эту цифру входят как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ (СПГ).
При этом с показателем в 27,6 млрд куб. м Россия уступила лидерам рейтинга — Норвегии (71,9 млрд), США (61,3 млрд) и Алжиру (29 млрд). Это позволило ей занять лишь четвертую позицию среди крупнейших поставщиков газа в ЕС по итогам первых трех кварталов 2025 года.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна зависит от российской нефти, которую получает по трубопроводу «Дружба», и не может найти ей замену. Таким образом он ответил на требования США прекратить покупать топливо у России.