Юрист Шатов: долги по ЖКХ можно взыскивать только по суду

Юрист Роман Шатов ответил, законно ли конфисковывать квартиры граждан за долги по ЖКХ. Эксперт дает однозначный ответ — такой подход противоречит Конституции.
У граждан страны есть законное право на защиту частной собственности. Таким образом, взыскивать долги можно только через суд. Если сумма свыше 500 тысяч рублей, а человеку нечем рассчитываться, то может встать вопрос о банкротстве.
Ресурсоснабжающая организация может попросить признать должника банкротом. И уже в рамках этой процедуры встанет вопрос о реализации имущества. Продажа такой недвижимости осуществляется с торгов.
— Но лишь в том случае, если это не единственное жилье должника, — отметил Роман Шатов в беседе с Постньюс.
В настоящий момент внесудебное изъятие жилых помещений предусмотрено только при наличии законных оснований. Это могут быть государственные или муниципальные нужды. Но подобный шаг требует справедливой компенсации.