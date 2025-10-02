Правительство продлило на два года ограничения на ввоз и вывоз ряда товаров

Кроме того, в документе указано, что до конца 2027 года сохраняется право ограничивать ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Речь идет о семенах картофеля, пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Также продлено действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров. Под пошлины попадают мясные и рыбные изделия, консервы из овощей, фруктов и орехов, кондитерские изделия, макаронная продукция, соусы, минеральная вода, пиво, кофе (растворимый и жареный), автомобильные свечи зажигания и другие товары.