Правительство продлило на два года ограничения на ввоз и вывоз ряда товаров

Продлен запрос на вывоз ядерных реакторов.
Временные ограничения на ввоз и вывоз отдельных видов товаров, сырья и оборудования из России продлены до конца 2027 года. Об этом говорится в постановлении правительства, текст которого имеется в распоряжении СМИ. Согласно документу, меры затрагивают широкий перечень продукции, включая технологическое и медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, летательные аппараты, радиолокационные приборы, огнестрельное оружие, аккумуляторы и станки для обработки металла.
Кроме того, в документе указано, что до конца 2027 года сохраняется право ограничивать ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Речь идет о семенах картофеля, пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Также продлено действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров. Под пошлины попадают мясные и рыбные изделия, консервы из овощей, фруктов и орехов, кондитерские изделия, макаронная продукция, соусы, минеральная вода, пиво, кофе (растворимый и жареный), автомобильные свечи зажигания и другие товары.
Ранее аналогичные меры вводились на ограниченный срок как часть политики импортозамещения и экономической безопасности. Власти подчеркивают, что продление ограничений позволит снизить зависимость от внешних поставок по ряду критически важных позиций и поддержать развитие отечественного производства в условиях внешнего давления.