Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 3 октября перед выходными

Национальный банк изменил валютные курсы на 3 октября, пятницу. В частности, повышены перед выходными курс евро, курс доллара, а также курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 3 октября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9887 белорусского рубля, 1 евро — 3,5132 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6865 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 2 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля увеличились в пятницу, 3 октября. Заметнее при этом изменен в сторону увеличения скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара упал на 0,0039 белрубля, курс евро снизился на 0,0114 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0064 белрубля.
