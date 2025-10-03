В России могут начать доплачивать пенсионерам и ухаживающим за инвалидами: подробнее об инициативе

В пятницу на заседании российского кабмина планируется обсудить увеличение пенсий в регионах, а также пособий для ухаживающих за инвалидами, сообщает пресс-служба правительства.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований», — передает пресс-служба.
Ранее в Госдуме РФ выступили с инициативой привязать размер компенсационных выплат за ненормированный рабочий день к реальному объему переработок.
Кроме этого, накануне депутат Яна Лантратова предложила закрепить право молодых учителей на подъемные.