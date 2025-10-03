Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут начать доплачивать пенсионерам и ухаживающим за инвалидами: подробнее об инициативе

Кабмин РФ обсудит доплаты к пенсиям и выплаты ухаживающим за инвалидами.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу на заседании российского кабмина планируется обсудить увеличение пенсий в регионах, а также пособий для ухаживающих за инвалидами, сообщает пресс-служба правительства.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований», — передает пресс-служба.

Согласно проекту распоряжения, Минтруд получит средства на поддержку регионов в выплате пенсионных доплат, а Минфин — на финансирование выплат людям, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Ранее в Госдуме РФ выступили с инициативой привязать размер компенсационных выплат за ненормированный рабочий день к реальному объему переработок.

Кроме этого, накануне депутат Яна Лантратова предложила закрепить право молодых учителей на подъемные.