Путин предрек коллапс на нефтяном рынке, если Запад вовремя не одумается

Президент уточнил, что подобное развитие событий ударит по экономике, в том числе по странам Европы. Тем не менее Путин выразил уверенность, что мировой рынок энергоносителей продолжит функционировать, несмотря на возможные потрясения. По его словам, спрос на нефть и газ сохранится, а потребности глобальной экономики все равно будут удовлетворены — даже в условиях серьезных изменений на рынке. Глава государства также отметил вклад работников топливно-энергетического комплекса, подчеркнув их роль в обеспечении стабильности мировой энергетической системы.