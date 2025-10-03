Путин: без российской нефти цена на мировом рынке «улетит за $100»

Путин напомнил, что крупнейшими производителями нефти сегодня являются США, Саудовская Аравия и Россия. Он подчеркнул, что выпадение даже части российских объемов сделает невозможным сохранение стабильности как в мировой энергетике, так и в глобальной экономике, поскольку спрос в любом случае останется высоким.