Путин: без российской нефти цена на мировом рынке «улетит за $100»

Крупнейшими производителями нефти сегодня являются США, Саудовская Аравия и Россия.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что исключение российской нефти с мирового рынка неизбежно вызовет резкий скачок цен. По его словам, стоимость барреля в этом случае мгновенно превысит отметку в $100.

Путин напомнил, что крупнейшими производителями нефти сегодня являются США, Саудовская Аравия и Россия. Он подчеркнул, что выпадение даже части российских объемов сделает невозможным сохранение стабильности как в мировой энергетике, так и в глобальной экономике, поскольку спрос в любом случае останется высоким.

Глава государства отметил, что подобное развитие событий особенно болезненно отразится на странах Европы. При этом он выразил уверенность, что мировые потребности в энергоресурсах всё равно будут удовлетворяться благодаря усилиям специалистов нефтегазовой отрасли, играющей ключевую роль в глобальной экономической системе.

Ранее сообщалось, что Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нафты, используемой для производства химикатов в полупроводниковой промышленности, несмотря на участие в санкциях против России.