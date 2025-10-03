«Парламентская газета»: с прилавков уберут нелегальные мед, муку и крупу

Минпромторг предлагает расширить маркировку бакалейной продукции.
С российских прилавков уберут нелегальные мед, муку и крупу с помощью маркировки «Честный знак». Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Проект предусматривает введение с 1 марта 2026 года обязательной маркировки для отдельных видов бакалейной продукции. Речь идет о расширении сферы действия системы “Честный знак” на такие товары, как крупы, мука, бобовые и другие продукты мукомольно-крупяной промышленности, а также мед и продукты пчеловодства», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на документ.
Данная инициатива Минпромторга преследует несколько ключевых целей. В министерстве уверены, что нововведение позволит существенно сократить объемы незаконного оборота пищевой продукции на внутреннем рынке. Одновременно с этим повысится доступность информации о товарах для всех участников рынка, что создаст условия для повышения прозрачности товарных потоков и позволит организовать их мониторинг в режиме реального времени.
Ранее в ведомстве заявляли, что маркировка «Честный продукт» для чая, кофе и какао снизит долю нелегального оборота товаров в России с нынешних 13%. И обеспечит российскому бюджету дополнительные поступления свыше 19 млрд рублей.