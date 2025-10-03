«Парламентская газета»: с прилавков уберут нелегальные мед, муку и крупу

Данная инициатива Минпромторга преследует несколько ключевых целей. В министерстве уверены, что нововведение позволит существенно сократить объемы незаконного оборота пищевой продукции на внутреннем рынке. Одновременно с этим повысится доступность информации о товарах для всех участников рынка, что создаст условия для повышения прозрачности товарных потоков и позволит организовать их мониторинг в режиме реального времени.