В Новосибирске эксперты рассказали, как обойти запрет на строительство без КРТ

Участниками стали эксперты в области градостроительного права, представители судебной системы и строительных компаний.
КРТ — это градостроительный механизм, призванный обеспечить сбалансированное развитие городских территорий, включая расселение аварийного фонда, создание новой инфраструктуры и развитие уже существующей. Власти крупных городов часто вводят запреты на строительство многоквартирных домов без КРТ, однако, как пояснили юристы, эти запреты можно оспорить в судебном порядке.
Юристы отмечают, что сначала необходимо оспорить положения правил землепользования и застройки, которые устанавливают такие ограничения, пишет Infopro54. Успешное судебное решение может открыть путь для других девелоперов.
С 2023 года в Новосибирске заключено 18 договоров КРТ, охватывающих более 1 млн кв. метров жилья. Еще 13 проектов ждут согласования.