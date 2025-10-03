Ричмонд
В Новосибирске эксперты рассказали, как обойти запрет на строительство без КРТ

Правовые механизмы, позволяющие вести строительство без участия в программах комплексного развития территорий, обсудили участники профильной сессии в рамках Сибирской юридической недели в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Участниками стали эксперты в области градостроительного права, представители судебной системы и строительных компаний.

КРТ — это градостроительный механизм, призванный обеспечить сбалансированное развитие городских территорий, включая расселение аварийного фонда, создание новой инфраструктуры и развитие уже существующей. Власти крупных городов часто вводят запреты на строительство многоквартирных домов без КРТ, однако, как пояснили юристы, эти запреты можно оспорить в судебном порядке.

Юристы отмечают, что сначала необходимо оспорить положения правил землепользования и застройки, которые устанавливают такие ограничения, пишет Infopro54. Успешное судебное решение может открыть путь для других девелоперов.

С 2023 года в Новосибирске заключено 18 договоров КРТ, охватывающих более 1 млн кв. метров жилья. Еще 13 проектов ждут согласования.