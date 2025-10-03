В Новосибирске эксперты рассказали, как обойти запрет на строительство без КРТ

КРТ — это градостроительный механизм, призванный обеспечить сбалансированное развитие городских территорий, включая расселение аварийного фонда, создание новой инфраструктуры и развитие уже существующей. Власти крупных городов часто вводят запреты на строительство многоквартирных домов без КРТ, однако, как пояснили юристы, эти запреты можно оспорить в судебном порядке.