Доцент Гомонко: банки иногда не анонсируют снижение ставок по вкладам

«Самая достоверная информация размещается на официальном сайте и в местах оказания услуг. Могут использоваться и другие каналы связи: приложение, смс или звонок», — рассказала агентству «Прайм» Гомонко. На фоне снижения ключевой ставки банки часто не афишируют эту информацию, ограничиваясь размещением новости на сайте. Это создает у вкладчиков ощущение «молчаливого обмана».