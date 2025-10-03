Уборочная завершается в Иркутской области

Аграрии уже собрали 254 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 79% от плана. Намолотили 551 тысячу тонн зерна — его средняя урожайность в этом году составила 21,7 центнера с гектара. Лидерами по урожайности стали сельхозтоваропроизводители Братского, Тулунского и Черемховского районов. Подробности в материале irk.aif.ru.
«Второго хлеба» хватит.
«Также уборку зерновых и зернобобовых культур завершили в Чунском районе, к завершению подходят работы в Черемховском районе, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин. — Хорошие темпы показывают аграрии из Аларского, Усольского, Тайшетского, Осинского, Нижнеудинского, Куйтунского, Тулунского и Заларинского районов. Там убрали от 79 до 90% пшеницы, ячменя, овса и гороха».
Продолжается и уборка технических культур. Зам. министра отметил, что в этом сезоне из-за неблагоприятных погодных условий рапс и соя созрели достаточно поздно, что, впрочем, не помешало получить урожай выше среднеобластного уровня в хозяйствах 5 муниципалитетов. По состоянию на конец сентября сельхозпроизводители убрали 60,4 тысячи тонн таких культур.
А вот уборка картофеля и овощей открытого грунта ещё в самом разгаре. В общей сложности в регионе успели убрать 3 тысячи гектаров картофеля — это почти 75% от плана. Согласно прогнозам минсельхоза, в этом году валовый сбор «второго хлеба» составит около 80 тысяч тонн, что сопоставимо с показателями прошлого года.
Что касается овощей из так называемого «борщевого набора», в этом году под них выделили 924 гектара земли, причём около трети отвели под выращивание капусты. В настоящее время овощи убрали на площади 470,6 гектара. Это 1,5 тысячи тонн моркови, около 5 тысяч тонн капусты, 3,1 тысячи тонн свёклы и 4,3 тысячи тонн лука.
Экспериментальная культура.
Есть и сельскохозяйственные культуры, уборка которых уже завершилась. В конце сентября аграрии закончили собирать лён-долгунец — его выращиванием занимаются преимущественно в Ангарском городском округе. В настоящее время урожай прядильной культуры прессуют в рулоны, после чего их транспортируют на склады. Используют лён для производства льняного волокна и семян, также его выращивают для семеноводческих испытаний.
Это экспериментальная культура для нашего региона — впервые её высадили только в прошлом году — причём на небольшом участке в 60 гектаров. Тогда использовались семена только одного сорта.
«В этом году посевные площади под лён расширили в 7 раз — удалось высеять 4 сорта семян льна-долгунца сибирской селекции, 3 сорта белорусской селекции, а также провести эксперименты с китайскими и французскими сортами, — отметил Алексей Лобыцин. — В последние годы мы видим, как аграрии переориентируются с зерновых на более маржинальные культуры, к которым относится и лён. Они не только неплохо приживаются в наших климатических условиях, но и имеют высокую рентабельность. Рынок переменчив, и сейчас наблюдается наращивание экспорта российского льна. Одним из наиболее крупных импортёров этой культуры из региона является Китай».
Если погода не преподнесёт аграриям Иркутской области неприятных сюрпризов, завершить уборочную кампанию в регионе планируют к середине октября. К этому времени сельхозтоваропроизводители планируют произвести 650,6 тысячи тонн зерна, 177,7 тысячи тонн масличных культур, 310,9 тысячи тонн картофеля и 90,1 тысячи тонн овощей.