Уборочная завершается в Иркутской области

«В этом году посевные площади под лён расширили в 7 раз — удалось высеять 4 сорта семян льна-долгунца сибирской селекции, 3 сорта белорусской селекции, а также провести эксперименты с китайскими и французскими сортами, — отметил Алексей Лобыцин. — В последние годы мы видим, как аграрии переориентируются с зерновых на более маржинальные культуры, к которым относится и лён. Они не только неплохо приживаются в наших климатических условиях, но и имеют высокую рентабельность. Рынок переменчив, и сейчас наблюдается наращивание экспорта российского льна. Одним из наиболее крупных импортёров этой культуры из региона является Китай».