Кому не придется платить за оформление банкротства в Казахстане

Если у казахстанцев накопилось много долгов и нет возможности их погасить, то они могут воспользоваться одним из доступных инструментов:
- внесудебное банкротство — при долгах на сумму до 1 600 МРП (6 291 200 тенге на 2025 год) и исключительно перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами;
- судебное банкротство — если размер кредитов превышает 1 600 МРП (6 291 200 тенге) или же есть долги перед иными кредиторами, а также собственность, например, жилье или автомобиль;
- восстановление платежеспособности — предоставляется отсрочка от оплаты долгов на срок до 5 лет с составлением финансового плана, которого нужно строго придерживаться. При этом можно сохранить имеющееся имущество и добиться списания части задолженности.
Однако в случаях судебного банкротства и восстановления платежеспособности казахстанцы обязаны оплатить стоимость услуг финансовых управляющих, которые занимаются оформлением процедуры (опись имущества и финансового состояния, подготовка плана восстановления и так далее).
Этим лицом могут стать администраторы, осуществляющие деятельность в соответствии с законом РК «О реабилитации и банкротстве», профессиональные бухгалтеры, аудиторы и юридические консультанты.
При этом важно помнить, что под видом быстрых услуг по списанию долгов могут скрываться мошенники — поэтому не стоит доверять подобным предложениям.
Согласно новому приказу министра финансов РК от 23 сентября 2025 года № 524, который вступит в силу 11 октября 2025 года, для некоторых казахстанцев оплата данных услуг может быть произведена за счет бюджетных средств.
Кому государство оплатит банкротство
Оплата услуг финансового управляющего производится с даты его назначения и не более 3 месяцев проведения процедуры судебного банкротства, а в случае восстановления платежеспособности — один месяц, в течение которого должен быть разработан соответствующий план действия для должника.
Казахстанцы, которые оформляют судебное банкротство или восстановление платежеспособности, должны оплатить эти услуги за счет своего имущества в размере 1 минимальной заработной платы (МЗП) за каждый месяц деятельности, или по 85 тыс. тенге в 2025 году.
Но уполномоченный орган может покрыть эти расходы за счет бюджетных средств, если должник:
- относится к категории социально уязвимых слоев населения;
- не имеет имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Напомним, казахстанцам могут отказать в оформлении внесудебного банкротства при определенных условиях, включая наличие имущества.