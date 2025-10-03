Иркутская область разработает международные турпродукты при поддержке Петербурга

«Иркутская область обладает уникальным туристским потенциалом, и создание международных турпродуктов — это важный шаг для укрепления её позиции на глобальном рынке. Такие предложения становятся настоящей визитной карточкой региона, отражая его самобытность и привлекая целевых туристов из других стран. Важно, чтобы регион продолжал активно поддерживать и развивать эти инициативы, ведь только заинтересованность и системная работа способны обеспечить устойчивый рост турпотока. В последующие годы Минэкономразвития России при участии Центра компетенций планирует проводить регулярный мониторинг реализации разработанных проектов», — отметила генеральный директор Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Марина Морозова.