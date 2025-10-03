Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область разработает международные турпродукты при поддержке Петербурга

Опыт северной столицы станет основой для продвижения Байкала на мировом туристическом рынке.

Источник: IrkutskMedia.ru

Санкт-Петербург поделится своими практиками в сфере туризма с Иркутской областью и поможет разработать международные маршруты. Решение принято на форсайт-сессии в рамках выставки-форума «Интурмаркет. Байкал», где обсуждалось повышение качества сервиса и продвижение региона за рубежом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга.

Форсайт-сессия была организована Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства, учреждённым Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Минэкономразвития РФ.

«Главное сегодня — качество сервиса, и в этом отношении Санкт-Петербургу есть что предложить», отметил председатель Комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич.

По его словам, город обладает обширным набором практик и знаний, которыми готов делиться.

Он подчеркнул, что уверен в способности Санкт-Петербурга успешно передать свой опыт, поскольку такого количества глубоко проработанных кейсов, как у города, не найти. По его словам, эти нестандартные решения могут стать основой для создания прогрессивных концепций развития, особенно в сфере семейного туризма.

В ходе работы три команды экспертов и представителей отрасли разработали проекты турпродуктов с учётом приоритетных сегментов аудитории и особенностей восприятия региона на зарубежных рынках. Каждая команда сформировала структуру маршрута, предложила рабочие названия и слоганы.

«Иркутская область обладает уникальным туристским потенциалом, и создание международных турпродуктов — это важный шаг для укрепления её позиции на глобальном рынке. Такие предложения становятся настоящей визитной карточкой региона, отражая его самобытность и привлекая целевых туристов из других стран. Важно, чтобы регион продолжал активно поддерживать и развивать эти инициативы, ведь только заинтересованность и системная работа способны обеспечить устойчивый рост турпотока. В последующие годы Минэкономразвития России при участии Центра компетенций планирует проводить регулярный мониторинг реализации разработанных проектов», — отметила генеральный директор Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Марина Морозова.

Разработки будут доработаны при поддержке Агентства по туризму Иркутской области и представлены на Петербургском международном туристском форуме.

Успешная защита станет подтверждением эффективности региона в реализации нацпроекта и важным шагом в продвижении региона на международной арене.

Иркутская область ежегодно привлекает свыше миллиона туристов благодаря Байкалу, культурному наследию и историческим достопримечательностям. Особое внимание уделяется развитию агротуризма, wellness-туризма и семейных программ, что открывает новые возможности для привлечения гостей из Китая, Вьетнама, Индонезии и Малайзии.

Ранее в Иркутской области подвели предварительные итоги летнего туристического сезона: с июня по август регион посетили 880 тысяч человек. Цель мероприятий — развитие внутреннего туризма и создание интересного досуга для гостей. Акцент сделан на новых маршрутах, гастрономических событиях и адаптации туристической инфраструктуры к современным требованиям.