Иркутская область разработает международные турпродукты при поддержке Петербурга

Санкт-Петербург поделится своими практиками в сфере туризма с Иркутской областью и поможет разработать международные маршруты. Решение принято на форсайт-сессии в рамках выставки-форума «Интурмаркет. Байкал», где обсуждалось повышение качества сервиса и продвижение региона за рубежом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга.
Форсайт-сессия была организована Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства, учреждённым Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Минэкономразвития РФ.
«Главное сегодня — качество сервиса, и в этом отношении Санкт-Петербургу есть что предложить», отметил председатель Комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич.
По его словам, город обладает обширным набором практик и знаний, которыми готов делиться.
Он подчеркнул, что уверен в способности Санкт-Петербурга успешно передать свой опыт, поскольку такого количества глубоко проработанных кейсов, как у города, не найти. По его словам, эти нестандартные решения могут стать основой для создания прогрессивных концепций развития, особенно в сфере семейного туризма.
В ходе работы три команды экспертов и представителей отрасли разработали проекты турпродуктов с учётом приоритетных сегментов аудитории и особенностей восприятия региона на зарубежных рынках. Каждая команда сформировала структуру маршрута, предложила рабочие названия и слоганы.
«Иркутская область обладает уникальным туристским потенциалом, и создание международных турпродуктов — это важный шаг для укрепления её позиции на глобальном рынке. Такие предложения становятся настоящей визитной карточкой региона, отражая его самобытность и привлекая целевых туристов из других стран. Важно, чтобы регион продолжал активно поддерживать и развивать эти инициативы, ведь только заинтересованность и системная работа способны обеспечить устойчивый рост турпотока. В последующие годы Минэкономразвития России при участии Центра компетенций планирует проводить регулярный мониторинг реализации разработанных проектов», — отметила генеральный директор Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Марина Морозова.
Разработки будут доработаны при поддержке Агентства по туризму Иркутской области и представлены на Петербургском международном туристском форуме.
Успешная защита станет подтверждением эффективности региона в реализации нацпроекта и важным шагом в продвижении региона на международной арене.
Иркутская область ежегодно привлекает свыше миллиона туристов благодаря Байкалу, культурному наследию и историческим достопримечательностям. Особое внимание уделяется развитию агротуризма, wellness-туризма и семейных программ, что открывает новые возможности для привлечения гостей из Китая, Вьетнама, Индонезии и Малайзии.
Ранее в Иркутской области подвели предварительные итоги летнего туристического сезона: с июня по август регион посетили 880 тысяч человек. Цель мероприятий — развитие внутреннего туризма и создание интересного досуга для гостей. Акцент сделан на новых маршрутах, гастрономических событиях и адаптации туристической инфраструктуры к современным требованиям.