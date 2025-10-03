Россиянам рассказали, как изменится курс доллара и евро в октябре

Диапазон курса доллара в октябре от 79 до 87 рублей. Таким прогнозом с aif.ru поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«С учётом актуальной экономической ситуации наиболее вероятны колебания доллара в октябре 2025 года в диапазоне 79−87 рублей за доллар (с краткосрочными на 2−3 дня выходами до 5 рублей в указанном диапазоне). Евро, по моим прогнозам, в октябре будет также волатилен: курс сложится, вероятнее всего, в диапазоне 94−101 рублей за евро», — рассказал он.
Экономист подчеркнул, что колебания курсов валют — это ситуация нормальности.
«Важно отметить, что колебания курсов валют являются вполне обычной ситуацией для рынка: например, спрос и предложение на валюту балансируются курсом. Фундаментальные значения курса доллара сейчас находятся в районе 75−78 рублей за один доллар, то есть значения в октябре будут складываться выше фундаментальных, что говорит о наличии стратегической тенденции к укреплению рубля», — объяснил он.
Эксперт не рекомендовал рассматривать доллары и евро как инструмент вложения свободных средств. По его словам, это невыгодно, очень высокие риски потерять средства. В качестве надежной альтернативы экономист назвал банковские вклады на год.
«Например, если разместить 100 тысяч рублей под 14,5% годовых на один год, то через год получится забрать 114,5 тысячи рублей (в т.ч. 14,5 тысячи рублей в виде процентов)», — добавил он.
Ранее Балынин рассказал, что несмотря на снижение ключевой ставки банки сохранят комфортные для клиентов условия по вкладам от 14 до 18% годовых.