Россиянам рассказали, как изменится курс доллара и евро в октябре

«С учётом актуальной экономической ситуации наиболее вероятны колебания доллара в октябре 2025 года в диапазоне 79−87 рублей за доллар (с краткосрочными на 2−3 дня выходами до 5 рублей в указанном диапазоне). Евро, по моим прогнозам, в октябре будет также волатилен: курс сложится, вероятнее всего, в диапазоне 94−101 рублей за евро», — рассказал он.