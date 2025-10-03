Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как изменится курс доллара и евро в октябре

Курс доллара в октябре ожидается в пределах 79−87 рублей, евро — около 94−101 рублей, сообщил экономист Балынин. Эти валюты он назвал рискованным инструментом инвестирования, порекомендовав размещать деньги на банковских вкладах.

Источник: Аргументы и факты

Диапазон курса доллара в октябре от 79 до 87 рублей. Таким прогнозом с aif.ru поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«С учётом актуальной экономической ситуации наиболее вероятны колебания доллара в октябре 2025 года в диапазоне 79−87 рублей за доллар (с краткосрочными на 2−3 дня выходами до 5 рублей в указанном диапазоне). Евро, по моим прогнозам, в октябре будет также волатилен: курс сложится, вероятнее всего, в диапазоне 94−101 рублей за евро», — рассказал он.

Экономист подчеркнул, что колебания курсов валют — это ситуация нормальности.

«Важно отметить, что колебания курсов валют являются вполне обычной ситуацией для рынка: например, спрос и предложение на валюту балансируются курсом. Фундаментальные значения курса доллара сейчас находятся в районе 75−78 рублей за один доллар, то есть значения в октябре будут складываться выше фундаментальных, что говорит о наличии стратегической тенденции к укреплению рубля», — объяснил он.

Эксперт не рекомендовал рассматривать доллары и евро как инструмент вложения свободных средств. По его словам, это невыгодно, очень высокие риски потерять средства. В качестве надежной альтернативы экономист назвал банковские вклады на год.

«Например, если разместить 100 тысяч рублей под 14,5% годовых на один год, то через год получится забрать 114,5 тысячи рублей (в т.ч. 14,5 тысячи рублей в виде процентов)», — добавил он.

Ранее Балынин рассказал, что несмотря на снижение ключевой ставки банки сохранят комфортные для клиентов условия по вкладам от 14 до 18% годовых.