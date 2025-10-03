В Росреестре рассказали, сколько стоит вся недвижимость Хабаровского края

«Для сделок с недвижимостью важно знать кадастровую стоимость своих объектов — она применяется при расчете налога на имущество, используется для определения размеров арендной платы за землю, величины административных штрафов за нецелевое использование земли, при определении стоимости нотариальных действий, связанных с недвижимостью, и т. д. Кадастровая стоимость может не совпадать с рыночной, быть меньше или больше. Если собственник не согласен с результатами оценки, он вправе оспорить её в досудебном порядке», — сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко.