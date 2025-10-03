В Росреестре рассказали, сколько стоит вся недвижимость Хабаровского края

Речь идёт об объектах, зарегистрированных в ЕГРН — земельных участках, зданиях, помещениях, в том числе квартирах и гаражах, сообщает ИА AmurMedia.
Кадастровая стоимость земельных участков в общей сложности составляет 3606,71 млрд рублей, объекты капитального строительства (ОКСы) оценены в 6241,47 млрд рублей, из них кадастровая стоимость помещений — 1750,27 млрд рублей.
Закон устанавливает единую периодичность проведения кадастровой оценки — не реже чем раз в четыре года, а для городов федерального значения — не реже чем раз в два года. Ближайший тур государственной кадастровой оценки земельных участков состоится уже в 2026 году, а объектов капитального строительства — в 2027 году.
Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Хабаровскому краю, в 2026 году переоценку пройдут более 348 тысяч земельных участков, расположенных на территории края. С 1 января 2026 года результаты проведенной оценки будут использоваться для исчисления налога на имущество и иных целей, предусмотренных законодательством.
«Для сделок с недвижимостью важно знать кадастровую стоимость своих объектов — она применяется при расчете налога на имущество, используется для определения размеров арендной платы за землю, величины административных штрафов за нецелевое использование земли, при определении стоимости нотариальных действий, связанных с недвижимостью,