Крупный распределительный центр появится в Иркутске

В Приангарье запланировано строительство крупного распределительного центра. Проект обсудили на личной встрече глава региона Игорь Кобзев и руководитель компании «Сервико» Виктор Захаров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора Иркутской области.
«Строительство носит статус масштабного инвестиционного проекта, и это яркий пример того, как вместе мы можем создавать новые возможности для развития нашей территории», — говорится в сообщении.
Бизнес-план проекта был разработан при участии специалистов региональной Корпорации развития. Инвестиционный совет при губернаторе региона утвердил присвоение проекту статуса масштабного, позволив администрации города выделить для компании «Сервико» землю без участия в торгах. Это ускорило реализацию проекта и сделало ее дешевле.
По инициативе Корпорации развития проект включен в реестр инвестпроектов администрации столицы Приангарья, ему предоставлена муниципальная поддержка на арендную плату за использование земельного участка.
По планам инициаторов проекта, центр появится в Ленинском округе города уже к 2028 году. Запланировано строительство зданий общей площадью 38,5 тысячи кв. метров. Виктор Захаров подчеркнул, что компания планирует вложить в реализацию проекта около 2,5 млрд рублей инвестиций и создать 100 новых рабочих мест.
«Этот проект показывает, что даже в сложных экономических условиях совместная работа власти и бизнеса способна приносить ощутимую пользу. Мы продолжим поддерживать проекты, реализация которых создает новые рабочие места и развивает инфраструктуру Иркутской области», — заявил Игорь Кобзев.
Ранее агентство сообщало, что мэр АГО Сергей Петров подписал постановление о предоставлении в аренду земельного участка компании Wildberries. Уже к концу года обособленное подразделение этой компании будет зарегистрировано на территории Ангарского городского округа.