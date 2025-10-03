Объем внешней торговли ЕАЭС приблизился к $800 млрд — Бакытжан Сагинтаев

Этому в том числе способствовали торговые соглашения с рядом стран и меморандумы о сотрудничестве, обеспечивающие партнёрские отношения интеграционного объединения и Комиссии с правительствами 25 государств. Недавно подписаны соглашения, предусматривающие свободную торговлю с ОАЭ и Монголией. Завершается работа над договором с Индонезией, прорабатываются договоры с Египтом, Индией и Тунисом.