Объем внешней торговли ЕАЭС приблизился к $800 млрд — Бакытжан Сагинтаев

Мероприятие организовано Комиссией в рамках «Дней Евразийского экономического союза» в штаб-квартире ООН.
Дни Евразийского экономического союза", которые проходят на площадке ООН в Женеве, имеют высокую значимость для информированности международного сообщества о евразийских интеграционных процессах, развития конструктивного диалога, расширения взаимодействия Союза со структурами ООН.
На круглом столе отметили, что ЕАЭС — не только общее для стран евразийской «пятерки» пространство товаров, услуг, капитала и труда, но и полноправный участник глобального диалога, инициативы которого находят поддержку во всем мире.
За десятилетие функционирования Союза его ВВП вырос почти на 18%, достигнув в 2024 году 2,6 триллиона долларов, — отметил глава Коллегии ЕЭК. Объем взаимной торговли увеличился двукратно и составил порядка 100 миллиардов долларов, внешней — почти на 40%, приблизившись к 800 миллиардам долларов.
Этому в том числе способствовали торговые соглашения с рядом стран и меморандумы о сотрудничестве, обеспечивающие партнёрские отношения интеграционного объединения и Комиссии с правительствами 25 государств. Недавно подписаны соглашения, предусматривающие свободную торговлю с ОАЭ и Монголией. Завершается работа над договором с Индонезией, прорабатываются договоры с Египтом, Индией и Тунисом.
Десять лет интеграции показали, что Евразийский экономический союз — сила, которая объединяет и открывает новые горизонты для экономик наших стран. Мы готовы формировать новые правила честного и взаимовыгодного сотрудничества.
В работе круглого стола приняли участие полномочные представители стран ЕАЭС и других государств при отделении ООН, представители штаб-квартиры ООН в Женеве, руководители ЮНКТАД, Европейской экономической комиссии ООН, ВТО и другие.
Кроме этого, Бакытжан Сагинтаев открыл «Дни Евразийского экономического союза» в Женеве.
«Дни ЕАЭС» — это площадка, на которой наши друзья и партнеры могут увидеть, каких результатов достигли и какие цели ставят перед собой страны евразийской «пятерки».
За десятилетие с момента создания Союз стал одним из значимых экономических центров современного мира, последовательно укрепляющим внутренний рынок и расширяющим международные партнерские связи, включая систему ООН, подчеркнул он.