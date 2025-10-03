Владимир Путин прокомментировал возможное повышение НДС

Президент России Владимир Путин отметил, что есть основания полагать, что повышение НДС позволит удержать параметры экономики и создать задел на будущее. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он добавил, что даже принятое правительством решение о повышении налога на добавленную стоимость будет отражаться на экономическом росте. Президент признал, что данное увеличение налоговой нагрузки неизбежно скажется на экономической ситуации.
При этом Путин пояснил, что этот шаг даст возможность найти лучший баланс. Он уточнил, что это касается решений Центрального банка по ключевой ставке и действий правительства в области бюджетных расходов. По его словам, это позволит удержать основные параметры и создать условия для дальнейшего развития.
Проект федерального бюджета на 2026−2028 годы был одобрен правительством России. В рамках этого документа Минфин предложил новые налоговые инициативы, которые начнут действовать с 2026 года. Эти меры направлены на финансирование обороны и безопасности страны. Основные предложения включают пересмотр ставки НДС с текущих 20% до 22%.