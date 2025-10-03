Владимир Путин прокомментировал возможное повышение НДС

При этом Путин пояснил, что этот шаг даст возможность найти лучший баланс. Он уточнил, что это касается решений Центрального банка по ключевой ставке и действий правительства в области бюджетных расходов. По его словам, это позволит удержать основные параметры и создать условия для дальнейшего развития.