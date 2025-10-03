Ричмонд
В Омской области ввели штрафы за продажу энергетиков в школах и больницах

С 1 октября нарушителям новых правил грозят административные наказания.

В Омской области ужесточили контроль за продажей энергетических и тонизирующих напитков. С 1 октября в регионе действуют новые административные штрафы для тех, кто нарушает установленные ограничения.

Согласно изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, продажа энергетиков теперь запрещена в образовательных учреждениях, в медицинских организациях, в спортивных и культурных объектах, а также во время проведения массовых мероприятий.

Размеры штрафов для граждан составляют 3−5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц — 5−15 тыс. руб. и 30−50 тыс. руб. соответственно.

Новые меры стали дополнением к федеральному запрету, который действует в регионе с 1 сентября этого года. Напомним, что согласно федеральному законодательству, энергетики запрещено продавать несовершеннолетним, а также в течение двух часов до и после массовых мероприятий.