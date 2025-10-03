Ричмонд
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2024

«После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины», — говорится в статье.

По данным газеты, предыдущая администрация Джо Байдена выделила 1,5 миллиарда долларов на поддержку программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике.

«Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства», — приводятся слова бывшего директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете национальной безопасности при прошлой американской администрации.

Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

