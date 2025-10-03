Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском бизнесмен пытался приватизировать берег Енисея

В Березовском районе владельца забора заставили его демонтировать.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Под Красноярском бизнесмен пытался приватизировать берег Енисея. Однако после вмешательства прокуратуры ему пришлось изменить свои планы. Дело было так: сначала житель Березовского района получил в пользование земельный участок недалеко от реки. Оформил его по закону, на расстоянии 20 метров от воды.

Однако в какой-то момент ему захотелось иметь личный подход к Енисею, чтобы чужих там не было. И он возвел с двух сторон высокий забор, преградив проход. Тем самым он нарушил законодательство: в нашей стране доступ к естественному водоему всегда должен быть свободен.

Прокуратура провела проверку, факт нарушения был установлен и зафиксирован документально. Однако гражданин поначалу отказался исполнять предписание и демонтировать забор. Тогда пришлось направить иск в суд. Только после этого вопрос решился положительно, сообщает Newslab.ru.