Под Красноярском бизнесмен пытался приватизировать берег Енисея. Однако после вмешательства прокуратуры ему пришлось изменить свои планы. Дело было так: сначала житель Березовского района получил в пользование земельный участок недалеко от реки. Оформил его по закону, на расстоянии 20 метров от воды.
Однако в какой-то момент ему захотелось иметь личный подход к Енисею, чтобы чужих там не было. И он возвел с двух сторон высокий забор, преградив проход. Тем самым он нарушил законодательство: в нашей стране доступ к естественному водоему всегда должен быть свободен.
Прокуратура провела проверку, факт нарушения был установлен и зафиксирован документально. Однако гражданин поначалу отказался исполнять предписание и демонтировать забор. Тогда пришлось направить иск в суд. Только после этого вопрос решился положительно, сообщает Newslab.ru.