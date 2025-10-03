Сколько зарплат нужно для покупки квартиры в Казахстане

Учитывая среднюю номинальную зарплату в стране, которая равна 448 620 тенге, можно подсчитать, сколько нужно копить на покупку квартиры в 50 «квадратов» по средней цене. Как оказалось, на новое жилье потребуется не менее 60 средних зарплат, а на вторичное — 62, то есть пять лет накоплений, естественно, при условии, что человек не будет вообще тратить деньги ни на что другое.