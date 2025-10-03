Сколько зарплат нужно для покупки квартиры в Казахстане

Жилая недвижимость в Казахстане постоянно растет в цене. Например, по итогам августа квартиры на первичном рынке подорожали на 11,3% за год, а на вторичном — на 8,8%. Текущая стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 538 534 тенге и 558 533 тенге соответственно.
Учитывая среднюю номинальную зарплату в стране, которая равна 448 620 тенге, можно подсчитать, сколько нужно копить на покупку квартиры в 50 «квадратов» по средней цене. Как оказалось, на новое жилье потребуется не менее 60 средних зарплат, а на вторичное — 62, то есть пять лет накоплений, естественно, при условии, что человек не будет вообще тратить деньги ни на что другое.
Однако стоит помнить, что и средние зарплаты, и стоимость жилья сильно отличаются от города к городу. Так, например, самые дорогие новые квартиры, продаются в Алматы — в среднем 647 728 тенге за квадратный метр, или почти 32,4 млн тенге за 50 «квадратов».
Средняя зарплата в мегаполисе, согласно данным Бюро национальной статистики, равна 553 705 тенге, а значит, среднестатистическому алматинцу нужно 58 таких окладов, чтобы купить квартиру — на это потребуется чуть меньше 5 лет. Жилье на вторичном рынке обойдется дороже — в 63 зарплаты, или более 5 лет накоплений.
На новую квартиру в Астане стоимостью 30,9 млн тенге придется копить чуть более 4 лет. Обойдется она в 52 зарплаты размером 598 267 тенге. Если покупать «вторичку», то на нее уйдет 55 таких зарплат, или чуть меньше 5 лет.
В Шымкенте «первичка» площадью 50 квадратных метров в среднем обойдется в 25,7 млн тенге, а средние зарплаты здесь не самые высокие — 345 300 тенге. С такой разницей копить на жилье здесь придется дольше всего в Казахстане — более 6 лет, и уйдет на это 74 зарплаты. На «вторичку» нужно 64 средние зарплаты, или больше 5 лет.
Легче всего новое жилье приобрести в Жезказгане — квартира в 50 «квадратов» здесь в среднем стоит почти 19,9 млн тенге, а зарплаты, благодаря развитой сфере промышленности, довольно высокие — 545 379 тенге в среднем. На покупку уйдет 36 таких зарплат, или 3 года работы.
А вот на вторичном рынке самое доступное жилье продается в Актау — средняя зарплата здесь 606 523 тенге, а стандартная квартира в среднем обойдется всего в 15,8 млн тенге. Чтобы ее купить, понадобится 28 таких окладов, или чуть больше 2 лет.
Сами по себе цифры не выглядят большими, но это только потому, что в учет не брались все остальные расходы. Напомним, по последним данным, более половины трат казахстанцев идут на продукты питания.
Другими словами, для многих казахстанцев своя квартира остается недосягаемой мечтой: в крупных городах на ее покупку уходит от 4 до 6 лет «голодных» накоплений, а в регионах, где цены ниже, зарплаты тоже оказываются невысокими.