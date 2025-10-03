Омский хлеб из фиолетовой пшеницы появится в магазинах Беларуси

Фиолетовые сорта пшеницы, из которых изготавливается хлеб, были выведены омскими селекционерами. Эти сорта не только имеют необычный цвет, но и отличаются повышенным содержанием антиоксидантов, полезных для здоровья. Если испытания в Беларуси окажутся успешными, омские разработки смогут найти отклик не только в соседней стране, но и в других странах Евразийского союза.