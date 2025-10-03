Омский хлеб из фиолетовой пшеницы появится в магазинах Беларуси

Уникальный хлеб, произведённый из омской фиолетовой пшеницы, может появиться на полках магазинов Беларуси. Первые испытания продукта уже успешно завершены на Борисовском комбинате хлебопродуктов в Минской области, сообщает РИА «Новости».
Как рассказал Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, в этом году планируется провести масштабное тестирование хлеба в трёх различных зонах Минской области — центральной, южной и северной. Это поможет изучить потребительский спрос и характеристики продукта в различных климатических и культурных условиях.
«В магазинах Омска такой хлеб приобретают достаточно активно», — отметил Примаченко.
Фиолетовые сорта пшеницы, из которых изготавливается хлеб, были выведены омскими селекционерами. Эти сорта не только имеют необычный цвет, но и отличаются повышенным содержанием антиоксидантов, полезных для здоровья. Если испытания в Беларуси окажутся успешными, омские разработки смогут найти отклик не только в соседней стране, но и в других странах Евразийского союза.