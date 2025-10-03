Реконструкцию перекрёстка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской всё-таки закончат в этом году

До декабря на перекрёстке должна появиться система из 24 светофорных объектов, ею займётся отдельный подрядчик. Установят и систему из семи камер видеонаблюдения, включая одну обзорную. Работы по монтажу светофоров должны быть завершены к 5 декабря. После изменения схемы движения загрузка перекрёстка в пиковые часы должна снизиться до 65−75%, сейчас же она достигает 93%, а 100% — это ситуация, когда транспортные потоки не движутся вообще. На перекрёстке должны появиться несколько островков безопасности для разделения и встречных, и попутных потоков.