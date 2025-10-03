Реконструкцию перекрёстка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской всё-таки закончат в этом году

Как рассказал глава города Константин Шестаков во время «Прямого разговора» с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, работы были затянуты из-за финансовых проблем у подрядной организации, находящейся на грани банкротства. Но к реконструкции перекрёстка удалось привлечь другие предприятия, в том числе муниципальную службу «Содержание городских территорий».
Сейчас проводятся работы по переносу контактной сети троллейбуса от автовокзала до перекрёстка, затем бригады заасфальтируют тротуар и проезжую часть, приступить к этому этапу рабочие рассчитывают уже в октябре.
До декабря на перекрёстке должна появиться система из 24 светофорных объектов, ею займётся отдельный подрядчик. Установят и систему из семи камер видеонаблюдения, включая одну обзорную. Работы по монтажу светофоров должны быть завершены к 5 декабря. После изменения схемы движения загрузка перекрёстка в пиковые часы должна снизиться до 65−75%, сейчас же она достигает 93%, а 100% — это ситуация, когда транспортные потоки не движутся вообще. На перекрёстке должны появиться несколько островков безопасности для разделения и встречных, и попутных потоков.
Также интенсивные работы проводятся в Снеговой Пади, там на улице Адмирала Горшкова переносят опоры уличного освещения за пределы тротуаров. В процессе работ может отключаться уличное электричество — светофоры. Водителей просят соблюдать осторожность и пропускать пешеходов, однако в действительности осторожничать приходится пешеходам: переходом на перекрёстке улиц Адмирала Смирнова и Адмирала Горшкова пользуются многочисленные местные школьники, им приходится собираться в группы, чтобы привлечь внимание водителей и начать переход. Одиноких детей водители не пропускают. Жители микрорайона просят Госавтоинспекцию и городскую администрацию обеспечить безопасность на перекрёстке в период проведения работ.