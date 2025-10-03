В Госдуме опровергли тревожные прогнозы цен на сахар: чего ждать россиянам

Депутат Государственной Думы Юлия Оглоблина заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на сахар в России. По ее словам, собранного урожая сахарной свеклы достаточно для производства необходимых объемов сахара как для внутреннего потребления, так и для экспортных поставок.
Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам подчеркнула, что цена на сахар сохранится на прежнем уровне. Она сообщила, что текущая стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже показателей прошлого года.
Оглоблина уточнила, что переработку урожая осуществляют 66 сахарных заводов по всей стране. На текущий момент они уже произвели 2 миллиона тонн сахара, что на 110 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Парламентарий отметила, что сельскохозяйственные предприятия продолжают уборку урожая сахарной свеклы. На данный момент убрано 45% от общей площади посевов этой культуры. Накопано 20,5 миллионов тонн свеклы, что на 8% превышает прошлогодние показатели.
