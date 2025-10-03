В Госдуме опровергли тревожные прогнозы цен на сахар: чего ждать россиянам

Депутат Государственной Думы Юлия Оглоблина заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на сахар в России. По ее словам, собранного урожая сахарной свеклы достаточно для производства необходимых объемов сахара как для внутреннего потребления, так и для экспортных поставок.