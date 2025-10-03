Названы три причины для отказа в назначении пенсии жителям Татарстана

Жители Татарстана, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение страховой или социальной пенсии. Важно понимать различия между ними: страховая пенсия формируется из взносов работодателя в Социальный фонд и доступна только официально трудоустроенным гражданам. Размер выплат зависит от продолжительности трудового стажа и уровня заработной платы.
Основные причины отказа в назначении страховой пенсии.
Одной из главных причин отказа является недостижение пенсионного возраста. В результате пенсионной реформы возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается: если ранее мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55, то к 2028 году эти показатели составят 65 и 60 лет соответственно.
Для оформления пенсии необходимо своевременно подать заявление — не позднее чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Сделать это можно через Социальный фонд, МФЦ, портал Госуслуги или по почте.
Требования к стажу и пенсионным баллам.
Для получения страховой пенсии требуется минимальный трудовой стаж — 15 лет. В него включаются не только периоды работы, но и служба в армии, уход за ребёнком до полутора лет, уход за инвалидом, получение пособия по безработице и некоторые другие периоды.
С 2025 года обязательным условием станет наличие не менее 30 пенсионных баллов (ИПК). При недостатке баллов существует возможность их докупить путём добровольных взносов в Социальный фонд.
Особые условия для иностранных граждан.
Иностранные граждане с видом на жительство имеют право на пенсию на равных условиях с россиянами. Граждане стран ЕАЭС могут учитывать стаж, полученный в этих государствах. Для получения социальной пенсии необходимо прожить в России не менее 15 лет.
Также важным условием является корректность предоставленных документов. Ответственность за достоверность сведений несут как будущие пенсионеры, так и их работодатели. При обнаружении ошибок, приведших к неправильным начислениям, виновные стороны обязаны компенсировать возникший ущерб.