Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы три причины для отказа в назначении пенсии жителям Татарстана

Важно понимать различия между страховой и социальной пенсиями.

Источник: Комсомольская правда

Жители Татарстана, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение страховой или социальной пенсии. Важно понимать различия между ними: страховая пенсия формируется из взносов работодателя в Социальный фонд и доступна только официально трудоустроенным гражданам. Размер выплат зависит от продолжительности трудового стажа и уровня заработной платы.

Основные причины отказа в назначении страховой пенсии.

Одной из главных причин отказа является недостижение пенсионного возраста. В результате пенсионной реформы возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается: если ранее мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55, то к 2028 году эти показатели составят 65 и 60 лет соответственно.

Для оформления пенсии необходимо своевременно подать заявление — не позднее чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Сделать это можно через Социальный фонд, МФЦ, портал Госуслуги или по почте.

Требования к стажу и пенсионным баллам.

Для получения страховой пенсии требуется минимальный трудовой стаж — 15 лет. В него включаются не только периоды работы, но и служба в армии, уход за ребёнком до полутора лет, уход за инвалидом, получение пособия по безработице и некоторые другие периоды.

С 2025 года обязательным условием станет наличие не менее 30 пенсионных баллов (ИПК). При недостатке баллов существует возможность их докупить путём добровольных взносов в Социальный фонд.

Особые условия для иностранных граждан.

Иностранные граждане с видом на жительство имеют право на пенсию на равных условиях с россиянами. Граждане стран ЕАЭС могут учитывать стаж, полученный в этих государствах. Для получения социальной пенсии необходимо прожить в России не менее 15 лет.

Также важным условием является корректность предоставленных документов. Ответственность за достоверность сведений несут как будущие пенсионеры, так и их работодатели. При обнаружении ошибок, приведших к неправильным начислениям, виновные стороны обязаны компенсировать возникший ущерб.