В Татарстане приобретут почти 100 квартир для детей-сирот

К приобретаемым квартирам предъявляются строгие требования: они должны соответствовать строительным и санитарным нормам, иметь отдельные кухню и санузел, качественную чистовую отделку, а высота потолков должна быть не менее 2,5 метров. Категорически запрещается покупка жилья в ветхих или аварийных домах, на цокольных этажах или в самовольных постройках.