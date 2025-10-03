В Татарстане приобретут почти 100 квартир для детей-сирот

Правительство Республики Татарстан направило свыше 382 миллионов рублей на приобретение 97 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Информация об этом была опубликована на официальном портале государственных закупок.
Жилье будет распределено между семью муниципальными образованиями республики. Наибольшее количество квартир — 84 единицы — планируется приобрести в Зеленодольском районе. В Балтасинском районе закупят 4 квартиры, в Мамадышском — 3 квартиры, в Казани — 2 квартиры. По одной квартире выделят Новошешминскому, Актанышскому и Чистопольскому районам.
К приобретаемым квартирам предъявляются строгие требования: они должны соответствовать строительным и санитарным нормам, иметь отдельные кухню и санузел, качественную чистовую отделку, а высота потолков должна быть не менее 2,5 метров. Категорически запрещается покупка жилья в ветхих или аварийных домах, на цокольных этажах или в самовольных постройках.
Установлены четкие параметры по площади и сроку постройки: минимальная площадь квартиры должна составлять 24 квадратных метра, максимальная — 36 квадратных метров. Дома должны быть построены не ранее 2002 года и соответствовать всем экологическим требованиям.
Реализация этой программы направлена на обеспечение детей-сирот комфортным и безопасным жильем, отвечающим всем современным стандартам качества.