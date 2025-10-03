Ачинский бизнесмен лишился 3,5 млн из-за махинаций с муниципальным контрактом

Прокуратура пресекла схему искусственного завышения стоимости муниципального контракта, которая позволила недобросовестному подрядчику получить более 3,5 млн рублей из бюджета.
По данным надзорного ведомства, в 2023 году МКУ «Управление капитального строительства», нарушая требования закона о контрактной системе, заключило с индивидуальным предпринимателем из Ачинска сразу семь контрактов на капитальный ремонт здания в селе Большой Улуй, где расположены МФЦ и Управление соцзащиты.
«Контракты были однотипными, с одним сроком исполнения и идентичными условиями. Такой подход указывал на явное искусственное дробление единого крупного заказа на несколько мелких, чтобы избежать проведения конкурентных торгов», — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители обратилась в Арбитражный суд края с иском о признании сделок недействительными и взыскании полученной предпринимателем суммы — 3,5 млн рублей.
Суд, изучив представленные доказательства, удовлетворил исковые требования. Теперь недобросовестный подрядчик обязан вернуть деньги, а исполнение судебного решения взято на контроль прокуратурой.