Ачинский бизнесмен лишился 3,5 млн из-за махинаций с муниципальным контрактом

По данным надзорного ведомства, в 2023 году МКУ «Управление капитального строительства», нарушая требования закона о контрактной системе, заключило с индивидуальным предпринимателем из Ачинска сразу семь контрактов на капитальный ремонт здания в селе Большой Улуй, где расположены МФЦ и Управление соцзащиты.