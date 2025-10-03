Казахстан первым в СНГ внедрил мобильные данные в официальную статистику туризма

«Казахстан стал первой страной в СНГ, внедрившей мобильные данные в производство официальной статистики туризма», — говорится в сообщении.
Согласно информации, обезличенные данные мобильных операторов, позволяют получать подробную и оперативную информацию о туристических потоках.
Также, до настоящего времени статистика туризма формировалась на основе обследований мест размещений, домохозяйств и нерезидентов, а также данных пограничной службы и минэкологии. Однако они ограничены: неполный охват, высокая нагрузка на респондентов и отсутствие оперативности.
В пилотном проекте Казахстана на основе 5% обезличенной выборки данных Kcell с июля 2023 по июнь 2024 года проведен анализ внутренних турпотоков. Результаты показали, что по мобильным данным количество внутренних туристов достигло 107,6 млн человек, в то время как по официальной статистике — 7,8 млн.
«Например, в курортной зоне Алаколь мобильные данные зафиксировали 658,2 тыс. посетителей, что в 2,4 раза превышает показатели официальных данных», — говорится в информации.
Внедрение мобильных данных позволяет не просто считать туристов, а учитывать краткосрочных и неформальных туристов, которых традиционные методы не фиксируют, выявлять сезонные тренды, учитывать влияние праздников на турактивность. Это дает государству инструмент для управления, планирования инфраструктуры и оценки экономического эффекта от туризма, отмечается в информации.