Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан первым в СНГ внедрил мобильные данные в официальную статистику туризма

Астана. 3 октября. КазТАГ — Казахстан стал первой страной в СНГ, внедрившей мобильные данные в производство официальной статистики туризма, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) РК.

Источник: pixabay.com

«Казахстан стал первой страной в СНГ, внедрившей мобильные данные в производство официальной статистики туризма», — говорится в сообщении.

Согласно информации, обезличенные данные мобильных операторов, позволяют получать подробную и оперативную информацию о туристических потоках.

Также, до настоящего времени статистика туризма формировалась на основе обследований мест размещений, домохозяйств и нерезидентов, а также данных пограничной службы и минэкологии. Однако они ограничены: неполный охват, высокая нагрузка на респондентов и отсутствие оперативности.

В пилотном проекте Казахстана на основе 5% обезличенной выборки данных Kcell с июля 2023 по июнь 2024 года проведен анализ внутренних турпотоков. Результаты показали, что по мобильным данным количество внутренних туристов достигло 107,6 млн человек, в то время как по официальной статистике — 7,8 млн.

«Например, в курортной зоне Алаколь мобильные данные зафиксировали 658,2 тыс. посетителей, что в 2,4 раза превышает показатели официальных данных», — говорится в информации.

Внедрение мобильных данных позволяет не просто считать туристов, а учитывать краткосрочных и неформальных туристов, которых традиционные методы не фиксируют, выявлять сезонные тренды, учитывать влияние праздников на турактивность. Это дает государству инструмент для управления, планирования инфраструктуры и оценки экономического эффекта от туризма, отмечается в информации.