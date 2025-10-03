Казахстан первым в СНГ внедрил мобильные данные в официальную статистику туризма

В пилотном проекте Казахстана на основе 5% обезличенной выборки данных Kcell с июля 2023 по июнь 2024 года проведен анализ внутренних турпотоков. Результаты показали, что по мобильным данным количество внутренних туристов достигло 107,6 млн человек, в то время как по официальной статистике — 7,8 млн.